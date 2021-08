Barcellona, i numeri di maglia per il Trofeo Gamper: nessuno con la 10 di Messi

Nessuno ha optato per la divisa de La Pulce...

Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per il Trofeo Gamper che si disputerà domani 8 agosto contro la Juventus. Insieme alla lista dei calciatori che prenderanno parte alla sfida, sono stati resi noti anche i nuovi numeri di maglia ufficiali per la prossima stagione. C'era attesa di conoscere se qualcuno avrebbe avuto coraggio di prendere la divisa numero 10, quella che per tantissimi anni è stata di Lionel Messi. Nessuno, però, per il momento si è spinto a tanto. Da sottolineare, invece, le scelte di Sergio Aguero e Memphis Depay, rispettivamente col numero 19 e il numero 9.