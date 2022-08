Barcellona, i nuovi acquisti registrabili grazie a… Piqué

Gerard Piqué pronto ad abbassarsi notevolmente l'ingaggio, ancora. Ebbene sì, perché pare proprio che la Liga non sia convinta degli affari messi a segno dal Barcellona in questa finestra estiva di calciomercato e vorrebbe vederci chiaro sulla situazione economica del club. Una fase che potrebbe prevedere quanto già capitato solamente un anno fa, quando i capitani della squadra si erano abbassati lo stipendio per consentire la registrazione in rosa dei nuovi arrivati.