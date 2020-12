Barcellona, il candidato alla presidenza Benedito: “Nuovo stadio con progetto da 900 milioni”

Agusti Benedito usa la carta stadio. Uno dei candidati alla prossima presidenza del Barcellona ha scelto di presentare il suo piano in caso di elezione a numero uno del club. Come riporta Goal, alla base del suo percorso ci sarebbe la costruzione di un nuovo impianto che potrebbe costare ben 900 milioni di euro.

“Se vinciamo le elezioni, costruiremo un nuovo stadio”, ha detto Benedito. “Abbiamo preso in considerazione due opzioni. La prima è abbattere il Camp Nou e costruirlo nello stesso posto. Ciò significherebbe giocare a Montjuic per tre anni. In alternativa, si può costruire un nuovo stadio a Sant Joan Despi, (sede del campo di allenamento del Barcellona). In tal senso per decidere si andrebbe ad una votazione durante il primo anno del nostro mandato. Tutto questo, ovviamente, se saremo eletti il prossimo ​​24 gennaio”.

Sui costi e sulla parte finanziaria, l’uomo ha aggiunto: “Se lo facciamo immediatamente, il progetto che stiamo proponendo non costerebbe più di 900 milioni di euro. Questo sarebbe finanziato dalla vendita dei diritti di denominazione dello stadio per un periodo di 25 anni”.