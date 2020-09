Barcellona, il candidato alla presidenza Font: “Le elezioni vanno anticipate prima che Messi vada via”

Il Barcellona si appresta ad iniziare la nuova stagione, sperando di dimenticare al più presto i risultati recenti assolutamente non in linea con valore e storia del club catalano. Bartomeu, presidente dei blaugrana, resiste nonostante la stoccata ricevuta nelle scorse ore dall’emblema del Barcellona, Lionel Messi. A tenere banco è sempre la questione legata alle elezioni per la presidenza del club spagnolo. Victor Font, uno dei candidati all’ambito trono, ha espresso le proprie opinioni ai microfoni di RAC1 in merito appunto alla questione elezioni.

“IL FUTURO DEVE COMINCIARE PRIMA”

“Il Barcellona deve progettare il futuro il prima possibile, possibilmente serve un progetto che garantisca dei trionfi immediatamente. Il fattore Messi non è secondario, mettere su delle basi solide vorrebbe dire non correre il rischio che Lionel parta. Andare alle elezioni prima è nell’interesse di tutti, servirà per prendere in anticipo delle decisioni importanti, una su tutte il rinnovo di Messi. Tra qualche mese potrebbe essere troppo tardi. La parte direttiva del club dovrebbe dimettersi subito, senza temporeggiare, perchè nessuno riuscirebbe a guadagnare qualcosa di positivo da una situazione come questa”. Con queste parole (riportate da Tmw) Victor Font ha voluto mettere pressione agli attuali vertici del Barcellona per cercare di guadagnare quanto più tempo possibile per la costruzione del nuovo organigramma e della rosa che verrà.

