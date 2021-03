Barcellona, il candidato Laporta: “Arresto Bartomeu uno choc”

La notizia dell’arresto dell’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha scosso l’ambiente blaugrana. Il caso BarcaGate ha visto un’ulteriore novità con l’intervento delle forze dell’ordine nella sede della società e lo stop all’ex massimo dirigente.

L’ex presidente dei catalani, nonché candidato alle prossime elizioni per tornare ad essere il numero uno del club Joan Laporta è intervenuto a Lleida Radio per commentare la vicenda: “A prescindere da tutto non è una bella notizia. Anzi. Direi che è uno choc”.

“Prima di dire qualsiasi cosa bisogna dire che come uomo merita la presunzione di innocenza. Ma in generale per l’ambiente Barcellona non può essere una buona notizia. Lui è pur sempre stato il presidente del club anche se non ha avuto una bella gestione…”.