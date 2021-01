Barcellona, il candidato Rousaud: “A Messi direi che non possiamo pagargli tale stipendio ma che…”

Lunga intervista concessa a Sport da parte del candidato alla presidenza del Barcellona Emili Rousaud. Oltre a parlare dei suoi progetti per riportare in alto i blaugrana, ovviamente c’è stato modo di affrontare il tema delicato del futuro di Lionel Messi.

Nessun pelo sulla lingua da parte di Rousaud che ha intenzione di affrontare la questione rinnovo della Pulce in modo molto onesto e diretto: “A Messi parlerei con lealtà. Gli direi ‘Leo non abbiamo i soldi per garantirti un tale stipendio in questo momento'”, ha spiegato il candidato. “Allo stesso tempo gli spiegherei il progetto e la nostra intenzione di circondarlo di giovani talenti. Con Messi non si parla di una questione di soldi, non lo è mai stata. In ogni caso, a nostro vantaggio, abbiamo Minguella, l’uomo che lo ha portato qui al Barcellona quando era piccolo. L’obiettivo è quello di far innamorare tutti di nuovo del Barcellona”.