Barcellona, il “caso Negreira” si infittisce: oltre 500 mila euro versati

Continua a tenere banco il "Caso Negreira" in quel di Barcellona. Il club è sotto indagine per dei pagamenti sospetti all'indirizzo di un ex arbitro, María Enríquez Negreira, che sarebbero cessati solamente nel 2018. Nonostante non si conosca ancora la data d'inizio di tali "versamenti" - secondo quanto riferito da Marca - nella denuncia vi sarebbero in ballo ben 518.019 € alle società dell'ex direttore di gara e del figlio. Il motivo? L'accesso a verbali arbitrali e registrazioni video relative a determinate gare, in cui in campo non ci sono nemmeno i blaugrana ma avversari de La liga.