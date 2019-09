Barcellona, il CEO Grau: “Avremmo voluto anche Neymar e de Ligt, ma a condizioni ragionevoli”

Il Barcellona, come sappiamo, avrebbe voluto accaparrarsi giocatori del calibro di de Ligt e Neymar, sono stati inseguiti a lungo, ma alla fine il primo è andato alla Juventus, mentre il secondo è rimasto al Paris Saint-Germain. La situazione legata ai due giocatori è stata commentata dal CEO blaugrana Oscar Grau: “Sono stati due nostri obiettivi per l’estate, ma li avremmo presi solo a condizioni ragionevoli – ha detto in conferenza stampa -. Se si fossero trovati i parametri, l’operazione Neymar sarebbe stata fattibile, perché non ero entusiasta del fatto che il trasferimento sarebbe potuto saltare. Lo stesso vale per de Ligt: avremmo voluto averlo qui, ma a determinate condizioni di costi e stipendio”. Non che il mercato sia andato male, avendo avuto la possibilità di aggiudicarsi Junior Firpo, Neto, de Jong e Griezmann.