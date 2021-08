Barcellona, il club deve ancora a Messi quasi 100 milioni

Il club catalano deve ancora circa 91 milioni di Euro al suo ex attaccante.

Il mondo del calcio ha scoperto i problemi finanziari del Barcellona , che non è stato in grado di rinnovare il contratto del suo più illustre calciatore Leo Messi , il quale si è accasato a parametro zero alla squadra francese del PSG .

SOLDI - Per dare una mano al club, in questo momento estremamente difficile, tutti i veterani si stanno riducendo l'ingaggio. Grazie a Piquè il Barcellona ha potuto annunciare l'ingaggio di Depay, Aguero e Garcia per la nuova stagione. Il club blaugrana sta cercando di ridurre i costi anche cedendo calciatori considerati fuori dal progetto come Coutinho, Pjanic e Umtiti. Ma c'è un altro ostacolo alla situazione finanziaria del Barcellona. Dalle ultime indiscrezioni il club, nonostante il trasferimento di Leo Messi al PSG, deve all'argentino ancora quasi 100 milioni di Euro. 39 milioni provengono da un bonus fedeltà valido fino alla permanenza nel 2021 di Messi al Barcellona. Altri 52 milioni provengono invece da un piano di rateizzazione stabilito un anno fa tra Messi e il precedente presidente del Barcellona Bartomeu, a causa della crisi provocata dal Covid-19. L'argentino un anno fa non percepì questi soldi e ora dovranno essergli garantiti ad un anno di distanza.