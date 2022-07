Barcellona, il club non può vendere la maglia di Lewandowski: ecco il motivo

Sono stati infatti molti i tifosi del Barcellona che si sono riversati presso gli store ufficiali del club per acquistare la maglietta numero 9 del bomber polacco, ma al momento della classica personalizzazione, si sono sentiti rispondere che non era possibile farlo. Il motivo è molto semplice: non ci sono abbastanza ‘W’. Sostanzialmente quindi è impossibile completare il cognome di Lewandowski che. La ‘W’ è evidentemente una lettera poco utilizzata ed il fatto che nel caso dell’ex Bayern ne servano addirittura due, ha resto il tutto ancor più complicato. Il Barcellona ed il suo sponsor tecnico stanno cercando di correre ai ripari, intanto però sono già molti i tifosi della compagine blaugrana che si sono già lamentati attraverso i social network.