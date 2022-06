Barcellona, il club punta a un taglio del 50% degli stipendi

La strategia adottata dal club blaugrana

Il Barcellona non sta vivendo un buon periodo dal punto di vista economico. Il club non riesce infatti a portare a termine gli affari di mercato relativi a Kessié e a Christensen a causa delle scarse liquidità. Come riferisce il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, per rimediare a questa situazione i blaugrana sarebbero pronti ad applicare un nuovo taglio degli stipendi per la squadra. I catalani avrebbero previsto una riduzione del 50%, non solo per i senatori, come è stato lo scorso anno, ma per tutti i componenti della rosa guidata da Xavi.