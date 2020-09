Barcellona, il dato da paura: senza Messi e Suarez si perde quasi il 70% dei gol complessivi…

In casa Barcellona è il caso di fare due conti. La rivoluzione iniziata in Catalogna dovrà essere analizzata e affrontata nel migliore dei modi. Infatti, come sottolinea AS, la perdita contemporanea prevista di Lionel Messi e Luis Suarez si farà sentire, anche in termini puramente statistici.

Barcellona: senza Messi e Suarez si perde il 70% dei gol

Come sottolinea il quotidiano spagnolo, La Pulce e il Pistolero hanno generato 74 dei 110 gol totali della stagione 19-20. Da quando hanno giocato insieme, Messi ha segnato 280 gol e Suarez 198. Il club, per porre rimedio alla perdita dei loro gol, sarà costretto a ingaggiare giocatori di altissimo livello. Infatti, stando ai calcoli di AS, nell’annata appena trascorsa, i due attaccanti hanno realizzato 74 gol, ovvero il 67,27% di tutte le reti della squadra. Messi ha segnato 31 gol e ha dato 16 assist a giocatori diversi da Suarez. Dal canto suo l’uruguaiano ha raggiunto 21 gol e distribuito sei passaggi a giocatori diversi da Messi. Tra loro, invece, sono stati realizzati ben 16 gol: l’argentino ha assistito in dieci occasioni l’uruguaiano e viceversa il Pistolero lo ha servito sei volte.

Insomma, numeri che si faranno sentire in casa Barcellona. Il periodico iberico stima che serviranno almeno due, se non tre attaccanti, per garantire tra i 50 e i 60 gol. Sempre meno di quelli realizzati dalla coppia Messi-Suarez.

