Barcellona, il Gay Pride blocca il bus e l’amichevole con lo Stoccarda cambia orario

Un traffico da bollino rosso e il Gay Pride hanno bloccato il bus del Barcellona che non si è presentato in orario all'appuntamento per l'amichevole. Alle ore 18.00, era prevista la partita contro lo Stoccarda, ma a causa di una grande ingorgo, i blaugrana sono rimasti bloccati nel traffico e la partita è stata posticipata di un'ora, per l'esattezza alle ore 19.00. Ricordiamo che il Barcellona ha alloggiato in un Hotel che dista circa un'ora e mezza dallo stadio dello Stoccarda.