Barcellona, il messaggio di Bartomeu dopo il ko in Coppa del Re

Il ko contro il Bilbao è costato al Barcellona l’eliminazione dalla Copa del Rey. Una sconfitta che forse non poteva capitare in un momento peggiore. Dopo le parole di Abidal riguardo l’esonero di Valverde, il clima in casa Barça è infuocato. Messi non ha gradito per nulla le parole del team manager e avrebbe minacciato l’addio.

FIDUCIA – A smorzare la tensione ci ha pensato il Presidente Bartomeu che su Twitter ha scritto: “Deluso per la immeritata sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa del Re ma orgoglioso dell’attitudine messa in campo. Voglio fare i complimenti all’Athletic Club e dire grazie ai tifosi che ci hanno seguito per supportarci. Ho fiducia è totale nello staff tecnico e nei giocatori che combatteranno fino alla fine per il campionato e per la Champions League.”