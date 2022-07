Barcellona, il metodo Xavi: “Ecco come convinco i calciatori a venire qui…”

A margine della conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus in amichevole, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato di diverse tematiche legate al progetto blaugrana. Rispondendo ad alcune domande anche sul suo carisma e quanto possa influire una sua parola in chiave mercato per convincere determinati calciatori a trasferirsi in Catalogna, il mister ha risposto in modo particolare, come sottolineato anche da Marca.