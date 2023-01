Barcellona, il muro Ter Stegen è una garanzia: nessuno meglio di lui in Europa

L'estremo difensore in cima ad una particolare classifica.

Nel primo posto del Barcellona in Liga e nel primo trofeo di Xavi alla guida dei blaugrana c'è senza dubbio anche lo zampino del portiere Marc-André Ter Stegen. L'estremo difensore tedesco, esaltato in queste ore anche dalla stampa spagnola, sta facendo registrare numeri importanti e senza paragoni tra i pari ruolo in Europa.