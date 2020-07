Barcellona, il nuovo allenatore lo sceglie… Messi: la richiesta del numero 10

Nonostante le parole del patron Bartomeu, in casa Barcellona si parla del prossimo allenatore che dovrà guidare la squadra magari dalla prossima stagione. Dall’Inghilterra sono convinti che un ruolo fondamentale lo giocherà Lionel Messi che avrebbe espresso il suo gradimento per un tecnico in particolare…

Barcellona, il nuovo allenatore lo sceglie Messi

Secondo quanto si apprende al Sun, infatti, Messi avrebbe fatto un’esplicita richiesta alla dirigenza relativamente al tecnico della prossima stagione. Si tratta di un suo connazionale. Anzi, molto di più, un suo concittadino: Marcelo Bielsa. Sì, proprio il tecnico del Leeds che ha appena portato la squadra inglese in Premier League 16 anni dopo la retrocessione. Una decisione che avrebbe del sorprendente anche se il Loco potrebbe anche pensare di dire no ai blaugrana per godersi il massimo campionato inglese appena conquistato.

Da vedere se “la richiesta” di Messi verrà accolta dalla dirigenza del Barcellona e se, soprattutto, Bielsa darà risposta affermativa.

