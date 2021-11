Barcellona, il primo rinforzo di Xavi può essere… Dani Alves

Possibile ritorno in casa catalana

Si era già parlato a lungo di un possibile ritorno al Barcellona . Anzi, era stato lo stesso Dani Alves ad aprire le porte ad un nuovo futuro in blaugrana nel caso in cui ci fosse stato bisogno d'aiuto. Adesso, con il nuovo corso Xavi appena iniziato, pare che le ipotesi possano trasformarsi in realtà.

Secondo i brasiliani di UOL Esporte, infatti, sarebbero in corso delle negoziazioni tra il Barcellona e Dani Alves per riportare in catalogna il terzino ex anche della Juventus, già grande protagonista in maglia blaugrana tra il 2008 e il 2016. Dani Alves, all'età di 38 anni, potrebbe portare quell'esperienza necessario ad iniziare il nuovo progetto guidato da Xavi. Il brasiliano è al momento svincolato dopo la fine della sua ultima avventura in patria col San Paolo e sarebbe il benvenuto in terra catalana dove ritroverebbe diversi ex compagni e amici con i quali aveva già scritto importanti pagine di storia della società.