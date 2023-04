Barcellona, il restyling del Camp Nou è realtà: prestito da 1,45 miliardi

Gli anni passano e gli impianti di gioco se non ristrutturati mostrano i segnali del degrado. Non sfugge a questa regola anche il maestoso Camp Nou di Barcellona che però molto presto verrà rinnovato, rigenerato, diventando il palcoscenico ideale per i tifosi catalani. E' di oggi la notizia che il Barcellona accederà ad prestito di 1,45 miliardi per ristrutturare il lo stadio e altri impianti di sua proprietà. Lo ha reso noto la società catalana, informando di aver completato il suo piano di finanziamento per realizzare i lavori nel mega impianto, che inizieranno l'1 giugno prossimo. Sono venti gli investitori coinvolti nel prestito per "una somma che copre il costo dei lavori dell'Espai Barça (il nome del progetto, ndr) senza impegnare i beni del club e senza ipotecare lo stadio".