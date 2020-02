Barcellona, il retroscena: Allegri ha rifiutato la panchina prima della scelta di Setien

Massimiliano Allegri ha rifiutato il Barcellona prima della scelta Setien. Questo il clamoroso retroscena che arriva dalla Spagna. Più precisamente è il periodico AS ad esserne certo. L’ex allenatore della Juventus sarebbe stato contattato dai blaugrana dopo l’esonero di Valverde, ma avrebbe prontamente rispedito al mittente la proposta.

Stando a quanto si apprende, Allegri ha intenzione di portare a termine il suo anno di riposo dopo l’esperienza con i bianconeri e prepararsi al meglio per una nuova avventura. Il tecnico scelto dai blaugrana, fino ad ora ha raccolto 3 vittorie e una sconfitta tra Liga e Coppa del Re. Per il futuro, però, non è certa la sua permanenza.