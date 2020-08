Barcellona, il retroscena: Wenger avrebbe rifiutato la panchina

Dopo 22 anni di Arsenal sarà difficile per Arsene Wenger rimettersi in gioco alla guida di un altro club. Lo stesso ex manager aveva dichiarato solamente poche settimane fa che sarebbe potuto tornare solo per un progetto “tranquillo” che gli desse garanzie tecniche e non solo. In tal senso si spiegherebbe, evidentemente, il presunto rifiuto… al Barcellona.

Wenger: no al Barcellona

Secondo quanto si apprende da Le10Sport, infatti, Arsene Wenger avrebbe rifiutato il Barcellona. L’ex manager dell’Arsenal sarebbe stato contattato dalla società blaugrana per prendere il posto di Quique Setien, ma avrebbe gentilmente declinato la proposta. Nonostante il progetto e la possibilità di costruire un altro ciclo vincente in un club di primissima fascia, il tecnico alsaziano ha deciso di non cimentarsi in questa nuova avventura. Tra il futuro di Messi, le elezioni presidenziali della società e la necessità di dover trovare subito la vittoria, come dar torto al francese…