Barcellona, il sogno di Pedri è… prendersi la 8 di Iniesta

Il centrocampista vuole ripercorrere le orme della leggenda blaugrana

Pedri è la nuova stella del calcio spagnolo. Un talento assoluto che in maglia Barcellona, ma anche con quella della Nazionale iberica, sta mostrando tutte le sue qualità. Il giocatore è per tanti l'erede di Andrés Iniesta e uno dei suoi sogni, riporta Sport, è proprio quello di ripercorrere le orme dell'Illusionista anche in termini di numero di maglia.