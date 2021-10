Barcellona, il sogno per il dopo Koeman è Jurgen Klopp

Il futuro di Koeman resta in bilico in casa blaugrana

Situazione bollente in casa Barcellona per il tecnico Ronald Koeman decisamente in bilici da inizio stagione e ancora più sulla graticola dopo il Clasico perso contro il Real Madrid. Il manager olandese ha incassato la fiducia della società ma probabilmente si tratta solo di un qualcosa "a scadenza".

Infatti, in Spagna sono convinti che i vertici catalani stiano pensando al futuro. Se il nome di Xavi, ex bandiera del club, resta sempre quello in pole position per il futuro, il quotidiano Sportparla di un altro top manager d'Europa: Jurgen Klopp. Secondo il periodico, infatti, il vero sogno del Barcellona sarebbe il tecnico tedesco, ora al Liverpool. Nonostante un contratto in scadenza nel 2024 e il grande feeling tra lui e la piazza Reds, molto del suo futuro dipenderà da come si concluderà l'attuale stagione. Qualche malumore nella passata annata avrebbe potuto cambiare il suo pensiero sulla permanenza in Inghilterra ma questo inizio tra Champions e Premier League sembra aver riportato il sereno tra le parti. Ad ogni modo, molto dipenderà dai risultati che il Liverpool maturerà ma soprattutto da quello che il Barcellona sarà in grado di offrirgli la prossima estate.