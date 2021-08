Barcellona, in arrivo 270 milioni

Il nuovo accordo tra il fondo di investimento CVC Capital Partners e La Liga, permetterà ai blaugrana di poter respirare economicamente.

Ossigeno puro per le casse del Barcellona e per tutti gli altri club spagnoli. Grazie all'accordo raggiunto tra il fondo di investimento CVC Capital Partners e La Liga , ci saranno circa 2.700 miliardi di euro che verranno iniettati quasi direttamente ai club spagnoli. L'operazione sarà realizzata attraverso la creazione di una nuova società alla quale La Liga trasferirà tutte le proprie attività, controllate e joint venture ed in cui CVC deterrà una partecipazione di minoranza del 10%.