Barcellona, in arrivo 280 milioni: Spotify prossimo sponsor di maglia

Dal 2022-23 in arrivo il nuovo sponsor per le divise blaugrana

Novità in casa Barcellona in vista della prossima stagione e, in realtà, per il prossimo triennio. Secondo quanto riportato da RAC1, dalla stagione 2022-2023 il club blaugrana avrà sulle maglie della squadra maschile, femminile e su quelle di allenamento lo sponsor Spotify, che sostituirà Rakuten.