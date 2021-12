Barcellona in crisi finanziaria: tagliati anche i regali di Natale ai giocatori

Niente Babbo Natale per i giocatori blaugrana

Natale è ormai stato superato e per chi ha fatto da bravo qualche regalo è arrivato. Non è successo, invece, in casa Barcellona , dove a causa dei problemi finanziari del club, Babbo Natale non sembra essere passato.

Infatti, come spiega AS, rispetto alla tradizione, i giocatori blaugrana quest'anno non hanno ricevuto alcun dono natalizio prima delle vacanze. Il periodico spagnolo spiega come in passato, sotto la gestione Bartomeu, prima del "rompete le righe" per le vacanze di Natale, ai tesserati blaugrana veniva consegnata una busta con dei piccoli omaggi da parte del club.