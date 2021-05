Barcellona, in Spagna sicuri: Koeman dirà addio al 99%

Delusione in casa blaugrana per la mancata vittoria della Liga. Si pensa al cambio di allenatore

Redazione ITASportPress

Non basta la Copa del Rey conquistata. L'uscita dalla Champions League e la fine del sogno Liga costeranno la panchina del Barcellona a Ronald Koeman. Ne sono sicuri in Spagna dove, secondo quanto riportato da RAC-1, il tecnico olandese andrà via dal club catalano.

Come si legge, Koeman non sarà "al 99%" l'allenatore del Barcellona. Nonostante il contratto fino al 2022 il tecnico non sembra avere la fiducia del neo presidente Joan Laporta. Nonostante le dichiarazioni di facciata arrivate in passato al momento del suo insediamento, le preferenze del numero uno blaugrana sarebbero ben altre. Per la successione sulla panchina del Barcellona, infatti, il favorito è Xavi, storico ex centrocampista e leggenda dei catalani, nonostante il recente rinnovo di contratto col club qatariota dell'Al-Sadd.

Già in passato, il nome dell'ex giocatore era in cima alle preferenze della società blaugrana che poi, però, aveva optato per altre via. Evidentemente, adesso, potrebbe essere arrivato il momento giusto per riportarlo "a casa".