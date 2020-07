Barcellona, incontro Setien-Bartomeu: la decisione sul futuro del mister

Sembrava essere arrivata al capolinea l’esperienza di Quique Setien alla guida del Barcellona, specie dopo la vittoria della Liga da parte del Real Madrid e il contemporaneo ko dei blaugrana. Invece, pare che la dirigenza abbia dato ancora del tempo al mister, almeno fino al termine della stagione del campionato spagnolo.

Barcellona: la decisione sul futuro di Setien

Come riporta Mundo Deportivo, nella serata di ieri ci sarebbe stato un lungo faccia a faccia fra il tecnico blaugrana Quique Setien e il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu al termine del quale si è deciso di proseguire insieme. La posizione del mister ha iniziato ad essere ancora più in bilico nella serata di giovedì, quando i catalani hanno perso in casa 2-1 contro l’Osasuna consegnando di fatto il titolo al Real Madrid.

Il tecnico non è mai entrato, almeno all’apparenza, nelle grazie della dirigenza e neppure in quelle dei giocatori. Infatti, sarebbero proprio Messi e compagni i primi ad essere molto delusi dall’allenatore. Il finale di campionato e la prossima partita di Champions League contro il Napoli saranno decisive.

QUI LE MOGLI E FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI GIOCATORI