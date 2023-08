Barcellona, infortunio per Pedri: la “maledizione” sotto mister Xavi…

Come riportato da Opta, infatti, da quando Xavi è diventato allenatore del Barcellona, per Pedri c'è stata una sorta di "maledizione". Lo spagnolo ha disputato meno del 60% delle partite con i catalani, per la precisione il 59,8% con 55 partite sulle 92 totali considerando tutte le competizioni. Un dato allarmante per il giocatore e per lo stesso mister. La speranza è che le cose possano cambiare al più presto.