Barcellona, infortunio per Suarez: rimarrà fuori per tre settimane

Come avevamo già raccontato nella giornata di ieri, sabato 2 novembre, il Barcellona ha perso non solo la partita contro il Levante in campionato (per colpa della quale non è più in prima posizione in Liga), ma anche l’attaccante Luis Suarez, sostituito nel primo tempo per un guaio al polpaccio. Lo staff sanitario blaugrana aveva già parlato di problemi al polpaccio della gamba destra nel post partita, oggi la conferma: l’attaccante non si è allenato naturalmente nella mattinata, in vista dell’impegno di Champions contro lo Slavia Praga, perché ha riportato la rottura del soleo della gamba destra e dovrà rimanere lontano dai campi per circa tre settimane. Molto probabile che tornerà dopo la pausa per le nazionali, l’ultima di questo 2019.