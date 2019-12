Barcellona, Jordi Alba bacchetta la VAR: “A volte confonde. Deve migliorare…”

Vola il Barcellona e lo fa con un poker all’Alaves nel match di Liga. Aspettando la sfida del Real Madrid, i blaugrana si riportano in solitaria in vetta alla classifica. Quattro gol ma anche qualche piccola polemica post gara da parte di Jordi Alba. Il terzino, come riportano AS e Sport, ha voluto commentare la prestazione della squadra ma anche quella dei direttori di gara, compresi gli addetti al VAR ed in generale questa nuova tecnologia.

MIGLIORARE – “Abbiamo vinto ma possiamo migliorare”, ha detto Jordi Alba che, fatta questa premessa, ha continuato: “Ma come noi, anche gli arbitri devono migliorare. VAR compresa. A volte di confonde, ti aiuta o ti penalizza. Per questo si deve migliorare. Ma in ogni caso, l’arbitro è l’arbitro e bisogna rispettarlo”.

AUGURIO – Ultima partita dell’anno, quindi inevitabile pensare al 2020: “Un augurio per l’anno prossimo? Beh, facile. Voglio vincere tutto quello che si può vincere. Speriamo di riuscirci ma so che possiamo farlo perché abbiamo i mezzi giusti. Ovviamente, possiamo ancora migliorare”, ha concluso Jordi Alba.

