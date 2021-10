Barcellona, Jordi Alba non gioca e si infuria in panchina contro Koeman

L'esterno non è entrato in campo contro l'Atletico Madrid e non è stato molto contento

Redazione ITASportPress

Momento complicatissimo in casa Barcellona. Dopo i rumors sul possibile addio di Ronald Koeman, per il momento scongiurato, ecco l'ennesimo k.o. e problema nello spogliatoio. I blaugrana sono stati sconfitti dall'Atletico Madrid in campionato e come se non bastasse, l'ambiente dei calciatori mormora.

In modo particolare, questa volta è toccato a Jordi Alba dimostrare tutto il proprio disappunto per le scelte del mister olandese. Come riporta Culémania, infatti, l'esterno spagnolo, che non è sceso in campo contro i Colchoneros, è parso decisamente arrabbiato per la scelta del mister di non inserirlo per provare a ribaltare il risultato della sfida.

Come spiega il media che si occupa da vicino del Barcellona, non vedere il terzino in campo dall'inizio non è stata una sorpresa visto il suo recente recupero dall'infortunio. Quello che ha destato scalpore è stato vederlo riscaldarsi per tutta la gara senza poi essere chiamato in causa. Koeman ha fatto altre scelte per provare a cambiare le sorti del match senza però affidarsi all'esperienza di Jordi Alba che, dal canto suo, pare non abbia fatto nulla per nascondere il proprio malumore in panchina. Il suo volto mandava un chiaro segnale contro il mister e riceveva, stando a quanto riferisce sempre Culémania approvazione anche da chi gli stava attorno - compagni e staff - che, come lui, non comprendeva le decisioni tecnico dell'olandese.

Un altro possibile guaio per mister Koeman...