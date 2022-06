Barcellona, Jordi Alba: “Riduzione di stipendio? Continueremo ad aiutare il club”

Il Barcellona sta facendo i conti con una difficile situazione economica. Come riportato dai media spagnoli e dal il vicepresidente per l’area economica del club, Eduard Romeu, i blaugrana necessitano di 500 milioni per salvare la situazione finanziaria. Tra le varie soluzioni per risolvere la questione è spuntata quella dell'abbassamento dell'ingaggio per tutti i componenti della rosa. Proprio su questo argomento, Jordi Alba, terzino del Barça, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola. Queste le sue parole: