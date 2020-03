Barcellona, Junior Firpo si fa male… ad una gara di go-kart: rischia multa e sospensione

Altri malumori e grane in casa Barcellona. Dopo le voci su Setien e la sconfitta nel Clasico, ecco un infortunio molto particolare che potrebbe generare ulteriori dissapori. Junior Firpo, giovane esterno blaugrana, avrebbe riportato un problema alla mano durante una gara di go-kart, attività vietata dal club catalano.

Secondo quanto si apprende dal Mundo Deportivo, il terzino soffrirebbe di un fastidio alla mano che potrebbe essere stato causato da una serata di divertimento sui go-kart, attività vietata dal Barcellona ai suoi tesserati. Se l’indiscrezione sulle cause che hanno portato all’infortunio dovessero essere confermate, il club catalano potrebbe decidere di multare e sospendere Junior Firpo per violazione del regolamento interno. In quel caso il terzino potrebbe saltare anche il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli.

Un’altra grana importante in casa blaugrana, con il clima che resta infuocato e i rapporti tra giocatori, staff tecnico e società sempre al limite.