Barcellona, k.o. contro Bayern non piace a Laporta: riunione fino alle 2 di notte

Il patron blaugrana non ha gradito il duro risultato maturato contro i tedeschi

Da quanto riporta Sport.es, infatti, il presidente Laporta, a fine partita, ha voluto vedere il vicepresidente Yuste e Mateu Alemany. Un incontro non previsto ma che sarebbe servito per capire cosa non abbia funzionato della gara. I tre dirigenti del Barcellona avrebbero discusso a lungo arrivando a concludere il proprio incontro alle 2 di notte. Sotto accusa il mister Ronald Koeman e il 3-5-2 che aveva fatto molto discutere durante l'estate. Laporta, dopo il meeting, ha lasciato lo stadio per ultimo senza rilasciare dichiarazioni alla stampa che lo aveva atteso per capire cosa stesse accadendo.