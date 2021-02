Barcellona, Koeman abbandona la sala stampa con urgenza

Ronald Koeman ha dovuto lasciare la conferenza stampa in anticipo , quando c’erano ancora alcuni giornalisti che stavano per fare la loro domanda alla vigilia del match con il Siviglia. L’allenatore del Barcellona non era infuriato per qualche domanda scomoda ma ha dovuto abbandonare a causa di un’emorragia al naso. All’inizio l’allenatore olandese ha inspirato pesantemente, prima di usare un fazzoletto che si macchiato di sangue dopo che si è soffiato il naso. Visto che l’emorragia non si è fermata, il capo comunicazione del Barça ha deciso di porre fine alle dichiarazioni di Koeman , informando che la domanda posta da TV3 sarebbe stata l’ultima di oggi.

Qualche minuto prima di lasciare la sala stampa a Koeman gli era stato chiesto del suo futuro da allenatore in terra catalana: ” So che essendo un allenatore del Barça c’è sempre molta pressione , se non vinci, se perdi il colpevole è l’allenatore. Ho molti anni ancora per questo lavoro e cerco di fare del mio meglio. Non penso mai a perdere, penso sempre a vincere . Non so cosa può succedere, c’è tempo per parlare del futuro, Sono ottimista”.