Barcellona, Koeman avvisa: “Sono uno che parla chiaro, messaggi brevi ma diretti…”

È da pochi giorni il nuovo allenatore del Barcellona, eppure sembra già essersi calato nella parte Ronald Koeman. Il nuovo mister ha provato ad esporre a Barca TV il proprio modo di essere e di allenare, raccontando qualche curiosità riguardo al proprio modo di fare.

PARLA KOEMAN

“La comunicazione con i calciatori è molto importante, per questo cercherò sempre di avere un filo diretto con tutti. Sono un allenatore che preferisce fare delle brevi chiacchierate ma cercando di andare dritto al punto. Non dobbiamo scordarci che siamo nella squadra più importante del mondo”. Koeman dunque non le manda a dire ai giocatori blaugrana ancora sospesi sulla corda, uno su tutti Luis Suarez.