Barcellona, Koeman: “Capisco frustrazione tifosi ma situazione economica è questa”

Il tecnico del Barcellona è motivato, ma non può nascondere la verità davanti ai tifosi.

DICHIARAZIONI - Il tecnico del Barcellona ha così analizzato la situazione del club blaugrana: "Capisco quello che stanno provando i tifosi, ma la situazione economica del club è quella che è. E' frustrante, ma bisogna essere realisti. Economicamente, non possiamo competere con squadre come il PSG. Questo è giusto e dobbiamo accettarlo". L'allenatore olandese però non si perde d'animo: "Dobbiamo avere una mentalità vincente, ma non possiamo far finta di essere il club migliore del mondo. Abbiamo perso il calciatore più forte di tutti e insisto che dobbiamo essere realisti. Non possiamo pretendere il solito perché la squadra è diversa".