Barcellona, Koeman ci ripensa: “Suarez? Sarebbe stato meglio venderlo alla Juventus e non all’Atletico…”

Luis Suarez sta trascinando l’Atletico Madrid in Liga a suon di gol e prestazioni da sogno. Un grande rimpianto per il Barcellona che ha deciso di non puntare sul Pistolero e, anzi, di mandarlo via in malo modo. Sembra tornare in parte sui suoi passi Ronald Koeman, mister dei catalani, che parlando in un’intervista al The Athetic ripensa al trasferimento del centravanti…

Koeman: “Era meglio vendere Suarez alla Juventus”

“La decisione di vendere Suarez? Fa parte del tuo lavoro. Parli con il club e quando sono arrivato come allenatore al Barcellona ​​avevamo le nostre opinioni”, ha spiegato Koeman. “Ho avuto delle informazioni dalla società e successivamente abbiamo preso delle decisioni. Certe volte bisogna prenderle. A volte va bene e altre no. Noi stiamo cambiando e, naturalmente, sarebbe stato meglio che Luis Suarez firmasse per la Juventus piuttosto che per l’Atletico Madrid perché è ancora nel campionato spagnolo. Ma quel tipo di decisione, dovevamo prenderla. Era una scelta difficile ma la cosa importante era mostrare rispetto per il giocatore. In ogni caso sono ancora d’accordo con quello che abbiamo fatto in quel momento”.