Barcellona, Koeman detta le regole: ripristinato diktat dell’era… Guardiola

La rivoluzione in casa Barcellona è iniziata. L’arrivo di Koeman, il prossimo possibile addio di tanti big tra cui Messi, Suarez e Vidal. Quello già avvenuto di Rakitic. Un vero e proprio cambiamento che parte anche da nuove regole. O meglio, dal ripristino di vecchie sane abitudini che risalgono all’era… Guardiola. Come scrive Sport, infatti, il nuovo allenatore ha deciso di riportare a galla una vecchia abitudine per i giocatori.

Koeman alla Guardiola: la regola per gli allenamenti

Secondo quanto si apprende, il nuovo allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha ripristinato la regola che era in vigore sotto Pep Guardiola ovvero quella per quale tutti i giocatori del club devono arrivare al centro di allenamento un’ora prima dell’inizio della seduta.

Questa regola era stata introdotta per la prima volta proprio da Guardiola quando era mister del Barcellona ma i suoi successori non l’avevano più fatta rispettare. Ora Koeman ha deciso di introdurre nuovamente maggiore rigidità per ottenere una migliore disciplina da parte dei suoi.

