Barcellona, Koeman duro: “Solo un gol fatto? Non va bene, ci giochiamo la vita”

Le dure parole del mister blaugrana dopo la vittoria di misura contro la Dinamo Kiev in Champions League

Redazione ITASportPress

Una vittoria che, per il momento, mette al sicuro la sua panchina. Ronald Koeman festeggia il successo del Barcellona in Champions League per 1-0 contro la Dinamo Kiev ma non è per nulla soddisfatto della fase realizzativa dei suoi. Senza giri di parole, il tecnico ha commentato duramente il momento dei suoi.

Come riporta Goal, l'olandese è stato molto duro: "Non puoi sprecare certe occasioni perché qui si giochiamo la vita", ha detto il mister. "Per nostra fortuna siamo stati perfetti in fase difensiva. Sono contento del gioco mostrato ma non della sua efficacia. Quando si è superiori bisogna creare occasioni e segnare. Questa cosa è responsabilità degli attaccanti. Hanno qualità per fare gol e devono farlo. Un 3 o 4 a zero sarebbe stato un risultato normale".

Un pensiero anche sul malcontento dei tifosi: "Li capisco. Anche io la penso così: in una partita come questa contro la Dinamo, il Barcellona deve fare più gol. Viste le occasioni create non può bastare una sola rete", ha concluso Koeman.