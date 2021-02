Barcellona, Koeman è sicuro: “Gara col Psg arriva nel momento migliore”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha analizzato il 5-1 inflitto in Liga all’Alaves nell’ultimo match di campionato sottolineando quanto la sua squadra si pronta per il big match di Champions League di martedì contro il Paris Saint-Germain, in quello che sarà il confronto principe della giornata di Coppe.

Koeman: “Sfida al Psg nel momento migliore”

Come riporta Marca, il tecnico olandese dei catalani è soddisfatto dei recenti numeri della sua squadra ed è pronto anche alla sfida di Champions contro i campioni parigini: “La partita contro il Psg arriva nel momento migliore. Siamo in un buon momento e sono convinto che sarà una sfida equilibrata”, ha detto Koeman che poi parlando della gara di Liga: “Mi è piaciuta la dedizione della squadra. Nel primo tempo non siamo stati molto bravi, però abbiamo controllato il match senza grossi patemi. Dopo sono rimasto contento della reazione e siamo riusciti a far riposare diversi giocatori. La squadra sta bene ed è fiduciosa”.

Non poteva mancare una nota polemica: “Il gol annullato a Griezmann? È meglio che non parli più del VAR: bisogna avere una lente d’ingrandimento per vedere se è fuorigioco o meno. Ho visto l’immagine più volte e secondo la mia opinione non è fuorigioco”.