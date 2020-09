Barcellona, Koeman fa sorridere Inter e Juventus: Vidal e Suarez out per la prima amichevole

Luis Suarez e Arturo Vidal sempre più lontani dal Barcellona. L’indizio di mercato arriva direttamente dall’ambiente blaugrana e più precisamente da Ronald Koeman che, in vista della prima uscita stagionale dei catalani, l’amichevole di questa sera contro il Club Gimnàstic de Tarragona, non ha convocato il Pistolero e il Guerriero.

Barcellona: Suarez e Vidal più lontani

Il neo tecnico ha diramato poco fa la lista dei convocati. Tra questi c’è la doppia assenza clamorosa: quella di Luis Suarez e Arturo Vidal, obiettivi di mercato dichiarati anche di Juventus e Inter. C’è, invece, Lionel Messi, tornato definitivamente in gruppo dopo le scintille delle scorse settimane che sembravano poterlo vedere partente.

Da capire se l’assenza sia legata alla volontà del mister di mandare ai suoi calciatori e alla società un chiaro segnale o se molto possa dipendere dalle reali condizioni dei calciatori. In ogni caso, in un periodo di mercato come questo, davvero bollente, anche questa esclusione può essere intesa come un gesto di evidente rottura tra le parti.

