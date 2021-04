Barcellona, Koeman: “Faremo di tutto per vincere la Liga”

Il tecnico del Barcellona Koeman ha commentato la vittoria contro il Villarreal

Il Barcellona centra una vittoria chiave contro il Villarreal per 2-1, grazie alla doppietta di Griezmann. Il tecnico blaugrana Ronald Koeman ha commentato il successo, giurando battaglia per la vittoria della Liga: “Sappiamo che se vinciamo le sei partite che rimangono potremmo mettere le mani sulla Liga, anche se le altre squadre complicheranno i nostri piani. Faremo tutto il possibile per essere campioni”.