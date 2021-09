Barcellona, Koeman: “Grazie a me questo club ha un futuro…”

Il mister blaugrana sul suo impatto nella società, la sua posizione e non solo

"Il mio rapporto con Laporta è migliorato, ma la scorsa settimana è successo qualcosa che penso… non sia giusto. Ci sono state delle speculazioni sul mio futuro e questo non dovrebbe essere permesso perché suggerisce quasi che il tecnico non abbia pieni poteri. Poi anche lui ha parlato un po' troppo. Credo che abbia sbagliato diciamo così", ha detto Koeman. "Penso serva sempre fare chiarezza. Quando tu, come società, lasci che le cose non siano chiare anche in merito al futuro di un allenatore, allora ci sono speculazioni. E se sei tu l'allenatore, allora le cose non sono piacevoli". E ancora: "Sono disponibile a restare, mi sto divertendo. Grazie a me questo club ha un futuro".