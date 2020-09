Barcellona, Koeman: “Ho visto buone cose. Messi deve migliorare”

Il Barcellona si è tuffato nel migliore dei modi nella nuova stagione: i catalani hanno vinto il test amichevole contro il Gimnastic per 3-1, partita che ha visto che il ritorno in campo di Leo Messi.

MESSI MALE (FISICAMENTE)

“La squadra ha mostrato buone cose, dobbiamo crescere fisicamente ma è normale. Sulle fasce abbiamo fatto bene in modo particolare, ho fatto giocare 45′ a tutti. L’importante era chiudere il match senza problemi fisici o infortuni, ci siamo riusciti e sono contento. Messi si è allenato in maniera importante anche durante il giorno di riposo, ha voglia e lo spirito è lo stesso da quando è tornato. Gli servirà allenamento, come ai suoi compagni. Cresceremo col tempo”. Queste le dichiarazioni di mister Ronald Koeman al termine della prima amichevole vinta per 3-1 contro il Gimnastic. (Parole riportate da CN24).

