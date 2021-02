Barcellona, Koeman: “Momento difficile per i grandi club. Troppe partite uccidono i calciatori”

L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Betis: “Quello che stiamo attraversando è un momento difficile per i grandi club visto l’elevato numero delle partite che ci troviamo a giocare. Bisogna sempre parlare con i giocatori per capire come stanno e a volte è necessario concedere un po’ di riposo. Lo abbiamo già fatto e lo faremo di sicuro anche in futuro. Questo fitto programma uccide i calciatori, ma non sono il primo a tirare fuori questo argomento. Dobbiamo porre fine al più presto a questa situazione. Ci sono sempre più infortuni e le squadre sono costrette a viaggiare praticamente sempre”.