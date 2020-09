Barcellona, Koeman non cambia idea: avrebbe chiesto a Suarez e Vidal di allenarsi da soli

In casa Barcellona il sergente Ronald Koeman non sembra aver cambiato i suoi piani in merito alla rosa di calciatori da allenare in vista della prossima stagione. Chi è fuori dal suo progetto non ha possibilità di tornare in gruppo. Sembra essere infatti confermata la decisione di lasciare da parte Luis Suarez e anche Arturo Vidal, entrambi al centro del mercato.

Koeman impone allenamento solitario a Suarez e Vidal

Secondo quanto riportato da ESPN il tecnico del Barcellona Ronald Koeman avrebbe invitato Luis Suarez e Arturo Vidal ad allenarsi da soli con un fisioterapista fintanto che proseguono le trattative per i loro trasferimenti. I due assi blaugrana non rientrano nei piani del tecnico olandese e per questo, dato che sono ormai in partenza, il mister ha stabilito che non dovranno allenarsi col resto della squadra.

Su Suarez, come noto, ci sarebbe la Juventus. Su Vidal, invece, l’Inter. Da capire, però, se con la permanenza di Messi le cose cambieranno e se anche Koeman tornerà sui suoi passi.

