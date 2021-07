Barcellona, Koeman non ha dubbi: “Messi principale candidato al Pallone d’Oro”

Il tecnico blaugrana sulla Pulce e sul club

MESSI - "Messi è molto importante per noi per il gioco che fa. Lui è il capitano ed è un esempio", ha spiegato Koeman. "La sua efficacia nella passata stagione è stata enorme dopo un inizio d'anno difficile a causa della sua situazione, ma ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior giocatore del mondo. La sua vittoria in Copa America è molto importante perché so quanto fosse ansioso di vincere questo trofeo. Da migliore al mondo è abituato a vincere e alla fine ha ottenuto quello che ha combattuto con la sua squadra". E a proposito di vincere: "Pallone d'Oro? È il principale candidato al Pallone d'Oro per la grande stagione che ha avuto e per aver vinto la Coppa America", ha detto l'olandese su Messi.