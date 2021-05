Barcellona, Koeman: “Non ho notato il sostegno del club. Mi confermerei ma…”

Incerto il futuro del tecnico olandese

Redazione ITASportPress

Ultimi 90' per il Barcelona visti che domai infatti si chiuderà il campionato contro l'Eibar, una partita che potrebbe anche essere l'ultima di Ronald Koeman sulla panchina del club catalano. Dell'olandese si è detto e scritto tanto sulla stagione deludente del Barcellona e sono diverse le voci che lo spingono fuori dal progetto. Lo stesso Koeman intervenuto in sala stampa ha parlato del suo futuro rimettendosi alle volontà del presidente, Joan Laporta.

VERSO L'ADDIO - "Non lo so davvero. Abbiamo parlato con il presidente a pranzo due o tre settimane fa. Abbiamo deciso di discuterne a fine stagione. Vedremo. Dal primo giorno ho detto che voglio continuare e rispettare il mio contratto. Ci sono cose da dire in questa stagione", ha detto Koeman. "Nell'ultima parte non ho notato il sostegno del club. Sono una persona che ama molto il Barcellona e se il club pensa che non sono io la persona che deve allenarlo in futuro, possiamo parlarne. Io vorrei restare", ha aggiunto.

MESSI GIA' IN VACANZA - Il 10 del Barcellona è stato tenuto fuori dalla lista dei convocati di Koeman con il quale non ha un rapporto idilliaco. Nella stagione in corso, Messi ha giocato 47 partite in tutte le competizioni. È il capocannoniere del campionato spagnolo con 30 gol, sette in più del più vicino rivale Gerard Moreno (Villarreal), il che significa che è quasi certo di vincere il trofeo Pichichi per l'ottava volta nella sua carriera.

Messi ha battuto quest'anno due record: 778 presenze in questa stagione e il record mondiale per maggior numero di gol 672 gol in questa stagione. Il futuro del 33enne al Camp Nou resta incerto. Messi ha cercato di andarsene l'anno scorso con Manchester City e PSG che si sono detti interessati, ma è stato fermato dall'ex presidente Josep Maria Bartomeu.

Il ritorno di Joan Laporta, con il quale ha un buon rapporto con Messi, potrebbe avere un ruolo nella decisione del giocatore sul suo futuro. Laporta avrebbe presentato un'offerta di contratto di 10 anni per Messi. Tuttavia, City e PSG non mollano e tentano la stella argentina.